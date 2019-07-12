مصدر أمني يكشف تفاصيل سقوط فتاة مقيدة اليدين من الطابق الرابع بالمقطم

كشف مصدر أمني حقيقة الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن سقوط فتاة من شرفة شقة مقيدة اليدين والقدمين.

وقال مصدر بمديرية أمن القاهرة، منذ قليل، إن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد سقوط فتاه من عقار بالطابق الرابع، وتبين بعد الانتقال لمكان الواقعة العثور علي، سمر ناجح، 21 سنة، ملقاه علي الأرض وتعاني من بعض الكسور وتم نقلها إلي مستشفى المقطم لإسعافها.

وتوصلت التحريات بأن الفتاه من محافظة القليوبية، وكانت في زيارة لصديقتها المقيم بالشقة محل الواقعة، وأضافت التحريات بأنه أثناء الهزار اختل توازن الفتاه وسقطت من شرفة الشقة، وبسؤال المجني عليها داخل المستشفى أيدت ما جاء بالتحريات ولم تتهم أحدا بالتسبب في سقوطها وأضافت بأن شيماء صاحبة الشقة صديقتها وذهبت إليها للنزول معها السوق لشراء بعض الأغراض الخاصة بها، وأنها تتبادل الزيارات مع صديقتها.

وكان رواد التواصل الاجتماعي نشروا فيديو سقوط الفتاه علي الأرض وتجمع بعض الأهالي، ونشروا مع الفيديو أن الفتاه سقطت من شرفة الشقة مقيدة اليدين والقدمين، وأنها أثناء هربها من حفلة اغتصاب جماعي قررت الهرب بالقفز من شرفة الشقة.