لقي طبيب مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وأخرى ميكروباص على طريق "أجا - ميت غمر - القاهرة".

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أجا، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق ميت غمر.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت 5 أشخاص إلى مستشفى أجا المركزي، وتوفى أحدهم فور وصوله للمستشفى، وتم إيداعه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد مصدر طبي، وفاة الدكتور شريف محمد عبدالكريم ، 26 سنة، طبيب، مقيم بمنطقة توريل الجديدة بالمنصورة، وإصابة كلا من "وليد.ف.ع" 50 سنة، رئيس قسم الجوازات بطابا، و"عبدالرحمن.م.م" 32 سنة، مقيم بقرية قرموط البهو، "خالد.م.ع" 24 سنة، مقيم بتوريل الجديدة، و"أحمد.س.ع" 40 سنة، عقيد شرطة، وتم خروج 3 مصابين لتحسن حالتهم.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم "د ب ك 3462" وأخرى ميكروباص رقم "دع ا 8923" في اتجاه القاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.