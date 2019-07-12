ابتسامة محببة لم تفارق وجهه على مدار 77 عاماً عاشها فى عالمنا. فى أحلك الظروف، وسط أقسى التجارب، وفى محنة المرض حتى اللحظات الأخيرة، ظل محافظاً على رباطة جأشه، ولكن خبر الرحيل وقع كصاعقة مدمرة على رؤوس محبيه وتلاميذه فى الوسط السينمائى وخارجه، ولكنه سيظل حاضراً فى مؤسسة سينمائية كاملة حملت اسم «يوسف شريف رزق الله» كانت بمثابة بوابة أمام جيل كامل لتذوق فن السينما.

بعد نصف قرن فى محراب الفن السابع.. مات الأب الروحى لـ"نادى السينما"

شيعت جنازة الناقد والإعلامى الراحل يوسف شريف رزق الله، ظهر اليوم، والذى رحل عن عمر يناهز الـ77 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية فى بداية يوليو الحالى، حيث كان يتردّد على أحد الأطباء فى الفترة الأخيرة للغسيل الكلوى، حتى تعرّض لبعض المضاعفات وأصيب بـ«ميكروب»، الأمر الذى دفعه إلى دخول العناية المركزة فى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة إثر الأزمة الصحية.

أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه فى مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، قبل أن يوارى الثرى فى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى مدينة السادس من أكتوبر على طريق الواحات، وسيطرت مشاعر مختلطة بين الحزن والصدمة على الجميع فى الوداع الأخير للناقد الراحل، بحضور أفراد العائلة، ومجموعة كبيرة من النقاد وصناع السينما والشخصيات العامة الذين حرصوا على وداع «رزق الله»، من بينهم المخرج يسرى نصرالله، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والفنان طارق الإبيارى، والناقد أحمد شوقى نائب المدير الفنى لمهرجان القاهرة، ومدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، والمنتج صفى الدين محمود.

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فى بيان صحفى، إن الراحل أحد رموز النقد السينمائى ومؤرخ ومعلم لأجيال عديدة، ووصفته بأنه موسوعة السينما العالمية والأب الروحى لنادى السينما، مشيرة إلى أن الوسط الثقافى والسينمائى فقد أحد مبدعيه ممن أسهموا فى تذوق وصناعة السينما.

بينما وصف الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ورئيس المركز القومى للسينما، خبر وفاة «رزق الله» بـ«الصدمة»، قائلاً: «كان الراحل علماً من أعلام النقد السينمائى الملتزم والمتطور المواكب دائماً للعصر».