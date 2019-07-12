قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن يوسف شريف رزق الله، يُعد من أوائل المؤسسين لـ"نادي السينما"، والذي كان مفتوحًا للسينما: "تعلمنا أصول السينما هناك، والجمهور كان يُشاهد أفلاما نادرة، قبل دخول شرائط الفيديو وعصر الإنترنت، كما كانت هناك مناقشات بعد مُشاهدة كل فيلم، والجمهور العادي كان شغوفًا بكتابة نشرات حوله".

ووصفت "خير الله"، في حديثها لـ"الوطن"، دور الراحل يوسف شريف رزق الله، تجاه الفن السابع، بأنه صنع نهضة عالية، ونجح في استقطاب أي فرد كان شغوفًا بالسينما.

وأكدت أنه نجح في تثقيف مواطنين عدة سينمائيًا، ليس على مستوى الفيلم الأمريكي فحسب، بينما امتد إلى السينما الأوروبية وغيرها، لا سيما في الوقت الذي كانت فيه دور العرض مُلزمة بطرح عدد محدود من الأفلام، فضلًا عن حضوره المهرجانات السينمائية كافة، وحرصه على تقديم كل التطورات للجمهور بشكلٍ مستمر: "ساهم في نشر الثقافة السينمائية والوعي لدى الجمهور العربي".

وأشارت إلى أن تكريمه في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، قد جاءت في التوقيت المناسب: "ستبقى كارثة إن لم يُكرم في حياته، لأن التكريم بعد الوفاة ليس له قيمة، كما أنه كان يستحق تكريمًا أكبر من المهرجان، لأنه يُعد من الأشخاص القليلة التي عاشت في عشق السينما".

وأُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل، بعد صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة.

وغيَّب الموت عن عالمنا، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.