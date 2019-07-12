قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن معرفة أحوال الطقس تتم عبر الصور التي يتم الحصول عليها عبر قمر صناعي موجود على بعد 36 ألف كيلومترا عن سطح الأرض.

وأضافت شاكر، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القمر الصناعي يصور الغلاف الجوي كل 15 دقيقة وكل 5 دقائق ويرسل صورة إلى الهيئة العامة للأرصاد كل 5 دقائق وبعد الحصول عليها يتم دراستها كونها صورة واقعية للغلاف الجوي للأرض.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم عبر تلك الصور تحديد الأمكان التي تحتوي على أماكن رطوبة مرتفعة ومنخفضة.