قال عصام السيد، مدير أرصاد العاشر من رمضان، إن عملية قياس درجة الحرارة تتم من خلال وضع كشك خشبي في منطقة لا تحيط بها مباني، على ارتفاع مترين عن سط الأرض، مع وضع الترمومتر وأجهزة القياس بداخله.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أن هذا النظام في القياس كان مستخدما حتى 4 سنوات ماضية، لكن الآن يتم الاعتماد على القياس الآلي داخل الكشك، بدلا من الترمومتر اليدوي، لافتا إلى أن الكشك الخشبي يحوي بداخله 2 ترمومتر، أحدهما جاف، والآخر مبلل لقياس نسبة الرطوبة في الجو.

وأردف مدير أرصاد العاشر من رمضان، أن الكشك الخشبي يضم أيضا 2 ترمومتر بشكل أفقي لقياس درجة الحرارة العظمى، وآخر لقياس الحرارة الصغرى، وهي أقل درجة حرارة تم تسجيلها على مدار اليوم.