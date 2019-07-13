"النشار": مطار العاصمة الإدارية يخفف من الأحمال عن "القاهرة الدولي"

قال اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن مطار العاصمة الإدارية الجديدة يخدم سكان منطقة شرق القاهرة، ومدن القناة، و"مدينتي"، ومدينة بدر، لافتًا إلى أنه يخفف من الأحمال عن مطار القاهرة الدولي.

وأضاف النشار، خلال تصريحات عرضها تقرير تليفزيوني، لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "MBC مصر"، أن مساحة هذا المطار 4000 متر مربع، به صالتان، الأولى للسفر والأخرى للوصول، وسعته الإجمالية حوالي 300 راكب.

وتابع أن المطار مزود ببرج مراقبة مجهز بأحدث الأجهزة، لافتًا إلى أن الأجهزة الموجودة في الممرات مثل الإنارة تعتبر الأحدث في عالم الملاحة، كما أن المطار مجهز بأحدث التقنيات على مستوى العالم.

في سياق متصل، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن فتح المطارات يدل على زيادة البنية الحديثة في مصر: "تواصلنا مع منظمي الرحلات في العالم أو شركات الطيران، كلها توضح أن هناك دأبا من القيادة المصرية على ربط المدن المختلفة ببعضها، وكل هذا دلائل وإشارات مهمة".

وقال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن الطيران أسرع طرق النقل، ومن ثم فسيضيف إلى حركة التنقلات، مشيرًا إلى أن 90% من حركة السياحة عن طريق الطيران، حيث سيضيف المطار الجديد إلى السياحة والاستثمار والتنمية.

وأضاف أنه يجرى اختبار المرافق الحيوية للمطار في مرحلة التشغيل التجريبي الجزئي، حتى يكون المطار مجهزًا تماما في مرحلة التشغيل الكلي.