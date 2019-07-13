طقس اليوم السبت 13-7- 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، اليوم السبت 13-7-2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" اليوم، ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

السلوم 23 31

سيوة 23 38

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 35

العريش 23 32

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 30 40

مرسى علم 27 36

الفيوم 25 37

بنى سويف 26 38

المنيا 25 40

أسيوط 26 42

سوهاج 27 43

قنا 27 43

الأقصر 28 44

أسوان 30 45

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 44

المدينة 27 43

القدس 18 29

الرياض 27 43

المنامة 34 39

أبو ظبي 31 41

الدوحة 32 41

الكويت 32 47

دمشق 15 35

بيروت 26 29

عمان 17 31