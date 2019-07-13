قال الدكتور ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن مصر لديها مخزون استراتيجي من الذهب في عدد من المواقع وليس في منجم السكري وحده.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "مش بالكلام" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك بردية فرعونية في المتحف البريطاني تتحدث عن وجود 120 موقع في مصر يصلح لاستخراج الذهب لافتًا إلى أن الفراعنة نجحوا في استخراج الذهب وصناعته وتشكيله ضاربًا المثل بقناع توت عنخ آمون وغيره.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن هذه المناطق يوجد فيها الذهب بكميات اقتصادية مطالبًا الدولة بالاهتمام بهذه الأماكن ورعايتها نظرًا لان كمية الذهب الموجودة فيها ستحقق عائد اقتصادي جيد.

وأشار فرج إلى وجود الذهب في أماكن كثيرة في مصر ولكن تكلفة استخراجه غير اقتصادية نظرًا لارتفاع التكلفة عن قيمة الكمية الموجودة في هذه الأماكن لافتًا أنه يتم استخراج الذهب بشكل عشوائي في منطقة جنوب الوادي.

وأكد عضو شعبة الذهب أنه لا يوجد شيء اسمه الذهب الصيني مشددًا على أن الذي يربط بين ما يطلق عليه البعض "دهب صيني" والذهب الحقيقي هو اللون الأصفر فقط.

وأوضح فرج أن سعر الذهب يتحدد بناء على سعره في البورصات العالمية وقيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية وحالة السوق مشددًا على أن تهديدات إيران بانغلاق مضيق هرمز ساعدت في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.