تحدث الفنان اللبناني رامي عياش، عن اختياره الزواج من زوجته الحالية، داليدا سعيد، وتمسكه أن تكون من الطائفة الدرزية، خلال استضافتهما مع الإعلامي اللبناني نيشان، ببرنامج "توأم روحي".

وقال رامي عياش: "لو هحكي من صفتي الشخصية، بالنسبة لي العادات والتقاليد مقدسين عندي، وبحب اللي عارفين عاداتي وتقاليدي، وده ساعدني لما لقيت داليدا قريبة من عادات وتقاليد الجبل".

وأضاف: "يمكن كان يصعب لو كانت غير كدا إني أفهم من الأول العادات والتقاليد، وأبدأ من الصفر، ولكن الحمد لله، ربنا أكرمني بإنسانة من الجبل".

فيما قالت داليدا: "كنت مقررة إما أتزوج من ملتي أو لأ، أتربينا عليها وأتعودنا".

يذكر أن الفنان اللبناني رامي عياش، من مواليد 18 أغسطس 1980، ويبلغ من العمر 38 عامًا، وهو من مواليد بلدة عقلين في لبنان، وتزوج من داليدا سعيد عام 2013، وأنجب منها ابنهما آرام رامي عياش.

ويرجع جذور الدروز إلى غرب آسيا، ويطلقون على أنفسهم اسم أهل التوحيد أو الموحدون، ويؤمن الدروز بالشهادتين أن لا إله إلا الله وأن مُحمّدًا رسول الله، وبالقرآن والقضاء والقدر واليوم الآخر، كما أنهم يقدّسون النبي شعيب أحد أنبياء العرب، الذي يعدونه المؤسس الروحي والنبي الرئيسي في مذهب التوحيد، والدروز يعدّون أنفسهم فرقة إسلامية تحرص على فرادتها وتعتز بتقاليدها.