افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، هرم "سنفرو الجنوبي" المعروف بالهرم المنحني بمنطقة آثار دهشور، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، والذي يعد أحد ثلاثة أهرامات للملك صاحب أول بناء هرمي.

وزيري: أعمال الترميم تمت بأيدي مصرية

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنَّ أعمال ترميم الهرم تمت بأيدي مصرية في محاولة لإعادة الهرم إلى ما كان عليه قبل تأثرة بعوامل الجو وتساقط بعض من أحجارة الخارجية.

وتابع "وزيري"، إن المرممين جمعوا الأحجار المتساقطة حول الهرم وأعادوها إلى أماكنها الأصلية، إلى جانب ترميم الدعامات الداخلية التي تحافظ على جسم الهرم من الداخلوتم ملء الفواصل بين الأحجار وذلك مع الحفاظ على القيمة الأثرية للهرم.