بدأت اليوم السبت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، داخل 486 لجنه فرعية تابعة لتسع إدارات تعليمية.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة 486 لجنه فرعية بالمدارس تحت إشراف 9 إدارات تعليمية، و9 قطاعات للامتحانات بالوسط والجنوب والشمال.

وتم توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وعدم السماح بأي محاولات للغش، لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم اصطحاب التليفون المحمول.

يذكر أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بلغت 73.74%، حيث حصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 106468طالبا، حضر منهم 98087 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 72332 طالب وطالبة.