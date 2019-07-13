قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن أمن ليبيا القومي جزء من الأمن المصري القومي، لذلك فالقاهرة لن تدخر أي جهد للم الشمل الليبي وتحقيق التوافق بين الأطراف كافة داخل ليبيا.

وأضاف رسلان، خلا المؤتمر المٌنعقد بمقر بالبرلمان الصمري ويضم وفد النواب الليبي، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجه بتسخير إمكانيات مجلس النواب المصري لخدمة القضية الليبية.

يُذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، يمثلون التيارات السياسية كافة داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي، توافدوا أمس على القاهرة، للمشاركة في اجتماع برعايه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبين تجاه حل سياسي يقودة البرلمان الليبي.