عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خلال زيارتها الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية IFC ومجموعة البنك الدولي "نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص هانز بيتر، ونائبة رئيس مجموعة التمويل والممارسات المؤسسية للنمو العادل بالبنك الدولي سيلا بازارباسيوجلو، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا".

جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التعاون بين وزارة السياحة ومؤسسة التمويل الدولية الفترة المقبلة، وأدار الحديث الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية ستيفاني فون فريدبرج.

وخلال اللقاء أشارت الوزيرة إلى اهتمام الوزارة بتعزيز علاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات العالمية والتي من بينها البنك الدولي، لافتة إلى خطة الوزارة لإعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الوزارة وضعت مفهوم السياحة المستدامة بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، مشيرة إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنمية السياحة الخضراء وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة وهو ما يتضمنه المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي يرتكز على مواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة ومن بينها الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة.

وأشارت الوزيرة إلى معايير السياحة الخضراء التي تم وضعها للفنادق لمنحها شهادة "النجمة الخضراء"، بطريقة تتناسب مع طبيعة القطاع الفندقي المصري، والتي تم الاعتراف بها دوليًا من المجلس العالمي للسياحة المستدامة ‎.GST

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حاليًا تنتهي من تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتواكب مع المعايير الدولية مما سيساهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتج السياحي المصري ووضع مصر في مكانة تنافسية على خريطة السياحة العالمية.

وأوضحت الوزيرة أنه بعد الانتهاء من هذه المنظومة، سيتم العمل على إنشاء صندوق لتطوير الفنادق لجذب استثمارات دولية ومحلية، والذي يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق المتعثرة ماليًا بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من النماذج الدولية والنظر لخبرات الدول الأخرى التي قامت بإنشاء مثل هذا الصندوق.

ومن جانبهم استعرض مسؤولو مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي دور مؤسساتهم في تشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بها، بالإضافة إلى تقديم حلول تنموية تلائم احتياجات المتعاملين معها، وتستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية.

وأشاروا إلى أن مؤسساتهم تعمل على تقديم الاستشارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التي يمكنها في مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين.

وأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع قطاع السياحة المصري في عدة مجالات من بينها الدعم الفنى لصندوق تطوير الفنادق، كما أنه سيكون هناك فريق عمل من المؤسستين للنظر بشكل عملي في أوجه التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي هذه المؤسسات الدولية شاركوا في حضور الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية وتحدثت خلالها الدكتورة رانيا المشاط عن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر وعن أهمية قطاع السياحة ومساهمته في الاقتصاد العالمي وخلق فرص عمل.

وفي ضوء ما تضمنه عرض الوزيرة، أشاد مسؤولو هذه المؤسسات الدولية بتبني مصر لبرنامج إصلاح هيكلي متكامل يشمل العديد من المحاور الهامة، وقدموا الدعوة للوزيرة للتحدث أمام مجلس إدارة البنك الدولي لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع والسياسات ذات الأولوية المطلوب اتخاذها دوليًا للنهوض بهذه الصناعة، بالإضافة إلى مشاريع التمويل المختلفة.