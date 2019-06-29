أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة ، عن ترحيبها بقرار ألمانيا رفع الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

وأكدت المشاط- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن القرار الألماني سيساهم بشكل كبير في زيادة حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر بوجه عام ، وجنوب سيناء على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن القرار يعد خطوة إضافية نحو استعادة السياحة المصرية لقوتها، وتأكيدا على مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر، والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، قد أعلن رفع ألمانيا الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

وأضاف عبد العاطي، أن وزاره الخارجية الألمانية أدخلت بالأمس ، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الألمان إلى مصر، وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، لافتًا إلى أن هذا التعديل من شأنه زيادة معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى منطقة جنوب سيناء ، لاسيما بعد نجاح جهود السفارة المصرية ببرلين لتسيير وزيادة عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينه شرم الشيخ.

وأوضح عبدالعاطي، أن هذا التحول الإيجابي في إرشادات السفر الألمانية تعكس مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتنامية للغاية بين البلدين الأعوام الأربع الأخيرة وبصفة خاصة اللقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية وأخرها اجتماع الأمس في مدينة أوساكا اليابانية بين الزعيمين على هامش قمة مجموعه العشرين.

ولفت عبدالعاطي إلى اللقاءات المهمة التي نظمتها السفارة المصرية في برلين لوزيرة السياحة د.رانيا المشاط مع كبار المسئولين الألمان، حيث عقدت وزيرة السياحة عدة لقاءات مع عدد من منظمي الرحلات، وتمثلت أبرز تلك اللقاءات مع وزير الدولة المعني بالسياحة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومع رئيس لجنة السياحة بالبوندستاج، ومع رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المسيحي الحاكم الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل، فضلا عن فريدريش يوسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات TUI العالمية وقيادات المجموعة، وناقشت إمكانية التعاون مع مجموعة شركات TUI لزيادة أعداد السياحة الوافدة من الصين إلى مصر، كما عقدت اجتماعا مع نوربرت فيبج رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية DRV.

كما نوه السفير بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، الذي عقد عدة لقاءات على هامش بورصة برلين للسياحة في مارس الماضي مع بعض المسؤولين الألمان، حيث أسهمت هذه اللقاءات والجهود من جانب وزارة الخارجية والسفارة في برلين ووزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية.

يذكر أن السياحة الألمانية في عام 2018 حققت رقما غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين ومتجاوزه الرقم القياسي الذي سبق تحقيقه عام 2010.