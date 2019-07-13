انتقدت النائبة بالبرلمان الليبي، ابتسام الربيعي، الدور القطري والتركي المشبوه في لبيبا، عبر دعم المليشيات بالسلاح والأموال، مؤكدة أنه أصبح معروفا لدى الجميع، ويتسبب في سقوط الضحايا، وسفك دماء الليبيين وينعكس بشكل سلبي على أمن واستقرار ليبيا.

وقالت "الربيعي" خلال زيارتها ضمن وفد برلماني ليبي إلى مقر مجلس النواب المصري، اليوم أن الدور التركي في دعم المليشيات في ليبيا يهدد حياة المواطنين.

وأضافت في تصريحات للصحفيين البرلمانين إن الأولوية الآن في ليبيا هي القضاء الإرهاب، مؤكده على أهمية الدور المصري في دعم ومسانده الشعب الليبي والحفاظ عليه من أجل وحدته واستقراره.

وتابعت: "نتطلع كأعضاء بمجلس النواب الليبي إلى دور مصر وبرلمانها في مساندتنا على الصعيد الدولي والأفريقي، مشيرة إلى أهمية المكانة التي أصبحت تتمتع بها مصر بالمجتمع الدولي، في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى مصر تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانب المصري على دعم ليبيا، والاستماع إلى أعضاء البرلمان الليبي حول كافة القضايا والمستجدات.