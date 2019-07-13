أعرب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، عن سعادته بتواجده، مع زوجته والفنان محمد حماقي، أثناء إحيائهما حفلا غنائيا في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر أحمد إبراهيم، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، أثناء تواجده على المسرح الغنائي برفقة زوجته أنغام ومحمد حماقي، معلقا: "مبروك ياحماقي على العرض الهائل، إحنا حقيقي فخورين بمشاركتك المسرح، مزيد من النجاح والتألق".

وتزوجت الفنانة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، 19 فبراير الماضي، وتواجد إبراهيم في حفل الفنانة أنغام على مسرح القرية التراثية بالباحة بالسعودية، الأربعاء الماضي.