لقى شاب مصرعه اليوم السبت، في مشاجرة بقرية محلة داود التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات على إقامة بئر صرف صحي.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، بحدوث مشاجرة بقرية محلة داود، وانتقل الرائد عبدالعزيز ترابيس رئيس مباحث الرحمانية إلى مكان الجريمة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على بئر صرف صحي بالشارع، وقام "نبيل. ع. ا" 27 سنة بطعن "إبراهيم. ف. ا" 40 سنة بسكين مما أدى لمصرعه.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة علي المشاجرة وفرض كردون أمني وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.