حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة من التعامل مع الكيانات الوهمية التي تزعم تبعيتها للوزارة، مع ضرورة التحقق من صحة تلك الكيانات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أن هناك 163 معهدًا خاصًا على موقع التنسيق و45 معهدًا حكوميًّا تحت إشراف الوزارة وما دون ذلك فهو كيان وهمي، مبينة أنها ستتخد إجراءات صارمة للتصدي للكيانات الوهمية تصل إلى حد الغلق الفوري والإحالة للنائب العام.

وأهابت وزارة التعليم العالي بأبنائها الطلاب الرجوع إليها أو لموقعها الإلكتروني http://www.egy-mhe.gov.eg أو للمجلس الأعلى للجامعات، أو الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم.