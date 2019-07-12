نظمت وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بالتعاون مع قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، فعاليات ورشة عمل بعنوان "توحيد توزيع بنود الموازنة للجامعات المصرية"، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بحثت الورشة الوضع الراهن للموازنة والجهود المبذولة في منظومة البرامج والأداء، وكذا الوضع المأمول الذي ترغب الوزارة في الوصول إليه كما ناقشت الورشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببنود الموازنة وتحدثت عن إمكانية توحيد البنود المتعلقة بالبرامج الفرعية في ضوء إعداد برنامج موحد لموازنة البرامج والأداء وإمكانية حل المشكلة الخاصة بهذا الأمر.

وأشار الدكتور هشام عبد الخالق، المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي إلى أن الورشة انتهت إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة توحيد بنود الموازنة التي تتعامل بها الجامعات، وأهمية ربط الوحدات الحسابية بالموازنة العامة، والتأكيد على إعداد فريق عمل متميز لمتابعة موازنة البرامج والأداء باختصاصات واضحة، فضلا عن أهمية الربط بين جميع المختصين في الجامعة بمنظومة البرامج والأداء.

حضر الورشة الدكتور محمد السيد محمد ، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات، والدكتور داليا سامي، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، ومحمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، وممثلين من جميع الجامعات.