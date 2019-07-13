تقدم النائب محمد العقاد، ببيان عاجل بشأن أحقية العاملين في المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2018 في الالتحاق بالسلك الجامعي.

وطالب العقاد، بتعيين العاملين طالما توافرت فيهم الشروط الواردة في القانون رقم 115 لسنة 1993، مشددا على ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2018، ونص فيها صراحة على عدم سريان أحكامه بأثر رجعي وسرعة تعيين وترقية على القانون 115.

وطالب عضو مجلس النواب، بالحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة لكل من سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون سواء المعينين على القانون 155لسنة 93 أو المعينين على الدرجات الثالثة التخصصية حتى يتسنى لهم التعيين والترقية بجانب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية، متسائلا: "لماذا تشملهم الاشتراطات الواردة في نص المادة 15 للقانون رقم 19 والتي قصرت التعيين على حالة الضرورة، وأن يكون التخصص نادر ودقيق؟".