تفقد الدكتور طارق عيسوي، مدير عام المستشفيات الجامعية ببنها، يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني، مدير الاستقبال والطوارئ، والدكتور محمد الجزار، مدير العنايات المركزة، كل الأقسام الطبية بالمستشفيات، في أول أيام عيد الفطر، للاطمئنان على سير العملية الطبية.

كما تبادل التهاني مع الأطقم الطبية والتمريض والعمال العاملين بالاستقبال والطوارئ وعددا من المرضى وذويهم، ووزع عليهم بعض الحلوى وتناول معهم بسكويت العيد.

وأعرب المرضى عن سعادتهم باهتمام الأطباء داخل مستشفيات جامعة بنها والاطمئنان عليهم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.