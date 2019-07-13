قال أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إنَّ مكتب شركة مصر للطيران المتواجد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي المخصص لحجاج الجمعيات، سيبدأ إصدار تذاكر الطيران بدءً من غد الأحد، مضيفا أنَّه تقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.

سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 23 يوليو الجاري

وأوضح "عبدالموجود"، لـ"الوطن" أن وزارة التضامن وجهت بتوفير كل سبل الراحة لحجاج الجمعيات الأهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم في السعودية، على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الوزارة بدأت إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019، من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية ، والتي ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة، وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات، والتي من المقرر سفر أول أفواجها يوم 23 يوليو لـ700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظتي الجيزة والدقهلية"المستوى الثاني، وسيتولى سفر باقي الأفواج الى المدينة حتى يوم 29 يوليو وسيبدأ سفر الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة اعتباراً من يوم 28 يوليو حتى 4 أغسطس.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم جوازات السفر للحجاج فور صدور التأشيرات، وتوزيعها من خلال مديريات التضامن الإجتماعي بالمحافظات، كما تم توفير ملابس إحرام للرجال مطبوع عليها علم مصر، واسم الوزارة، وكذلك "إسدال" للسيدات سيتم توزيعها مع جوازات السفر للحجاج.