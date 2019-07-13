قال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، ورئيس لجنة تقييم أراضي وضع اليد بالمحافظة اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من البت في 722 حالة وضع يد أراضي زراعية، بإجمالي مساحة 12500 فدان على مستوى مراكز المحافظة.

حصر 3000 حالة بمراكز المحافظة الـ5

وأضاف "أحمد"، أنه تم الانتهاء من تقنين 12 حالة وضع يد خاصة بأراضي البناء، وذلك على مساحة 8000 متر مربع، مشيرا إلى أنه تم حصر 3000 حالة وضع يد خاصة بأراضي البناء والزراعة على مستوى مراكز المحافظة الخمس.

وتم الانتهاء من إجراءات جمعية بناء المساكن لأهالي مدينة باريس، من خلال تخصيص الأراضي بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 15 مليون جنيه، على أن تتحمل الجمعية والمنتفعين تكلفة توصيل المرافق لتلك الأراضي الخاصة بالتقسيمات الإسكانية.