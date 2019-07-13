لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السنبلاوين- الزقازيق" في منطقة "القاسمي" بمحافظة الدقهلية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى السنبلاوين العام.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع حادث تصادم على طريق الزقازيق بمنطقة القاسمي دائرة المركز.

هرعت سيارات الإسعاف ومباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ومصرع اثنين من ركابها وإصابة 12 آخرين.

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان لها، أنه جرى نقل جثتين إلى مستشفى السنبلاوين، بالإضافة إلى 9 مصابين، وجرى تحويل 3 مصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

وذكرت المديرية، أن الحادث أسفر عن وفاة كل من "عبد الله إبراهيم عبد الله"، 42 عاما، من ديرب نجم بمحافظة الشرقية، "محمد صفوت أبو هاشم"، 43 عاما.

أوضحت أنه جرى تحويل 4 مصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لحاجاتهم إلى جراحة قلب وصدر وهم، أسامة علي السيد علي، 23 عاما، محمد نصر مصطفى، 45 عاما، حسن عبد المنعم حسن، 40 عاما، محمد محفوظ محمد 40 عاما.

واحتجزت مستشفى المنصورة الدولي، 9 مصابين بقسم الجراحة بالمستشفى لإصاباتهم بكدمات وإصابات متفرقة وهم: محمود محمد أبو القمصان، 26 عاما، عبد الله شعبان المصري، 24 عاما، عادل محمد لبيب 29 عاما، محمد عزت السيد 24 عاما، محمود عبده إبراهيم، 30 عاما، أكمل سليم نجاتي، 22 عاما، عبد الله شعبان المصري، 20 عاما، وعمر عزت السيد 24 عاما.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.