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الأزمة تتصاعد: «كهربا» يرحل عن الزمالك

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فيديو.. مهرجان "أوبون" احتفال ياباني لتناول وجبات العشاء مع الموتى

فيديو.. مهرجان "أوبون" احتفال ياباني لتناول وجبات العشاء مع الموتى

حريق ضخم يلتهم المجزر الآلي في الشلاتين جنوب البحر الأحمر

حريق ضخم يلتهم المجزر الآلي في الشلاتين جنوب البحر الأحمر

وكيل الأزهر يتفقد كنترول الثانوية.. ومصادر: النتيجة الإثنين المقبل

وكيل الأزهر يتفقد كنترول الثانوية.. ومصادر: النتيجة الإثنين المقبل

"أورمان المنوفية" توزع 6 أطنان لحوم مجانا على الأسر الفقيرة

"أورمان المنوفية" توزع 6 أطنان لحوم مجانا على الأسر الفقيرة

اعتماد تشكيل مجلس الأمناء في مستشفى دسوق العام

اعتماد تشكيل مجلس الأمناء في مستشفى دسوق العام

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