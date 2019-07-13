التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم، مجلس نقابة محامي شمال البحيرة، في حضور يحيى التوني أمين الصندوق، وعبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة.

وقال عبد المنعم عودة نقيب محامي شمال البحيرة، إن اللقاء تناول موافقة النقيب العام بما جرى من أعمال صيانة وتجديد لعدد من غرف المحامين بالمحاكم الجزئية، ولقاعة المؤتمرات بالنقابة الفرعية بدعم مالي من النقابة العامة، مشيرا إلى أنهم أكدوا دعمهم لتعديل قانون المحاماة، لما يحققه من صالح عام تجاه المهنة.

وكشف عودة، عن موافقة النقيب العام على صرف مبالغ إضافية لعلاج عدد من المحامين عقب صرفهم المبالغ المقررة لهم بمشروع العلاج، كما وافق على تجديد غرفتي المحامين بمحكمتي أبو حمص ورشيد، وقرر صرف المبالغ المطلوبة لذلك، حتى تكون بالشكل الأمثل اللائق بالمحامين.