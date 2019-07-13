عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية، اجتماعا موسعا مع أنطونيلو بيرياكو، رئيس اتحاد الصناعات في مدينة كتانايا بجزيرة صقلية الإيطالية، بحضور ممثلي قطاعات الصناعات المختلفة بالاتحاد، بحضور السفير هشام بدر، سفير مصر لدى روما وحضور أوجينيو بنيديتي، رئيس مؤسسة "بنيديتي" الثقافية.

وشهد الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات وسبل تيسيير نفاذ الاستثمارات الإيطالية إلى مدينة الاسكندرية، لاسيما التي تعتني بعملية التصنيع المشترك ونقل المكون المعرفي والتكنولوجي.

وقال رئيس اتحاد الصناعات إنه مهتم بتعزيز الاستثمارات الإيطالية في الأسواق المصرية، منوها إلى اهتمام الجانب الإيطالي بأن تتسق الاستثمارات الإيطالية مع الأولويات التنموية المصرية.

وأشار أنطونيلو بيرياكو إلى أن اتحاد الصناعات بمدينة كتانايا يضم في عضويته أكثر من 500 شركة إيطالية متخصصة، تندرج غالبيتها تحت قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد عماد الاقتصاد الإيطالي.

وعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة ما تضمه المحافظة من مناطق صناعية وحرة مثل المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب، والتي تتضمن فرص استثمارية مثمرة، لافتا إلى وجود 5 مناطق صناعية بالمحافظة، تضم 5 آلاف مصنع.

وقال قنصوة إن التحول الاقتصادي، الذي تشهده مصر، يستلزم التوسع في إقامة منطقة حرة جديدة على مساحة 5 ملايين متر، لتضاف إلى المنطقة الموجودة بالفعل، منوها إلى أهمية أن تغتنم الشركات الإيطالية الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.

كما استعرض المحافظ الفرص الاستثمارية في المحافظة وعلى رأسها مجال تكنولوجيا المعلومات وأهم أنواع الصادرات المصرية من المحافظة لدول الخارج خاصة أوروبا وأمريكا.

كما تمت الإشارة إلى حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين مصر وإيطاليا، لاسيما كون إيطاليا ثاني أكبر مستثمر أوروبي في مصر، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بين الجانبين تتولى عمليات التنسيق، تمهيدا لزيارة وفد من المستثمرين الإيطاليين هذا العام.