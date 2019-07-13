تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، مستشفى شبراهور المركزي بالسنبلاوين، للاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة، وتفقد عددا من الأقسام منها، قسم الاستقبال وحضانات الأطفال.

وأبدى محافظ الدقهلية رضاه بمستوى الخدمة المقدمة في المستشفى قائلا، "ما رأيته من مستوى أداء وانتظام العمل وحضور الكوادر الطبية وفرق التمريض وحسن معاملة المرضى رائع وأتمنى أن يستمر كل يوم وأن أراه في جميع المستشفيات بالمحافظة".

واستمع شاروبيم لعدد من المترددين والمرضى، وشدد على ضرورة الاستمرار في حسن استقبال ومعاملة المرضى والمترددين على المستشفى وذويهم، وأكد أن الدولة تبذل كل الجهود، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى و"علينا جميعا توفير العناية لهم فهذه مسئوليتنا تجاه كل المواطنين".

وحول طلب مواطنة بإجراء عملية، كلف محافظ الدقهلية بسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، اليوم، وإن استدعى الأمر إحالتها إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، لتوفير الجراحة اللازمة لها وكافة احتياجاتها.

وتوجه شاروبيم إلى الوحدة المحلية بشبراهور وشدد على حسن استقبال المواطنين، وتوفير سبل الراحة، خلال فترة وجودهم بالوحدة والسرعة في تنفيذ مطالبهم وإنهاء إجراءاتهم والتيسير عليهم في قضاء المصالح، بما لا يخالف القانون.