نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع برومو فيديو يشرح فيه الخطوات والاختبارات الخاصة بالتقديم للكليات العسكرية، حيث ظهر في الفيديو مراحل ومشاهد للاختبارات التي يمُر بها الطالب أثناء فترة الاختبارات للالتحاق بالكليات العسكرية.

كما أكد الفيديو أنه لا واسطة ولا مجاملات خاصة بانتقاء الطلبة الملتحقين بالكليات العسكرية، وظهر في الفيديو أيضا عمليات انتقاء الطلبة بكل دقة ووفق معايير محددة.

كما خصص مكتب التنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع.

يذكر أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدَّق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وبدأ سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية.