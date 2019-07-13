قال أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهيئة تعمل على مدار الساعة، وتسجل الأنشطة الارتدادية كافة، سواء كانت طبيعية أوغير طبيعية.

وأوضح "بدوي" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفي، في برنامج" صالة التحرير" عبر شاشة " صدى البلد"، أن ما حدث أمس الجمعة في الساعة 12 من منتصف الليل، كان هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.7 ريختر، وليست زلزالا.

وأشار إلى أن سبب الهزة الأرضية، ناتجا عن نشاط صناعي في المنطقة، وشعر به كل من أهالي "المقطم، زهراء المعادي"، والتجمع "الخامس، الأول، التاني، والثالث".

وأضاف أن يوم السبت الماضي، شهد هزة أرضية خفيفة كانت قوتها 1.7 ريختر، بسبب نشاط صناعي.

وأكد أن كل محطات تسجيل الزلازل، تسجل الزلازل في أثناء حدوثها، حيث أن التنبؤ بالزلازل يكاد يكون مستحيلًا، مشددًا على أن هذه الزلازل لا ينتج عنها أي خطر.

وأكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحادثتين اللتين حدثتا أمس، ويوم السبت الماضي، لا تعد زلازل على الإطلاق، مشيرا إلى أن ما حدث يوم الجمعة 5 يوليو، في البحر المتوسط بقوة 4.4 ريختر، هذا يسمي زلزالا، والكل شعر به.

وأردف بدوي، أن هذه الهزات الأرضية سطيحة، وقد تكون نتيجة نشاطات بشرية، والزلازل التي تكون بقيمة 2.7 أو 1.7 لا يمكن استشعارها على الإطلاق، مؤكدا أن ما شعر به المواطنون هي هزات أرضية سطحية.