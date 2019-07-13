أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، اليوم، تلقيه طلبات اشتراك العارضين في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية.

يأتي ذلك في أولى الخطوات التنفيذية لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2019، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

شروط المشاركة في معرض تراثنا

1- أن يكون المنتج مصريًا ويدويًا تامًا.

2- التقدم إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقره في مدينة نصر.

3- تبلغ قيمة الاشتراك ألف جنيه، سواء للمستفيدين من الخدمات المالية للجهاز أو غيرهم.

4- الاشتراك في المعرض ليس قاصرًا على مستفيدي الجهاز، وإنما متاح لكل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية.

المعرض سيكون أكبر تجمع للحرف اليدوية والتراثية من مختلف المحافظات حيث يضم معروضات مثل السجاد والكليم اليدوي وكذلك التللي، إضافة إلى مفروشات أخميم والمنتجات النحاسية والزجاجية والصدف والخيامية وغيرها من مختلف الصناعات اليدوية.

ويمكنك التسجيل من هنـــــا.