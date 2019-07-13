أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق في مدينة كيسمايو جنوبي الصومال مساء أمس الجمعة والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن أبو الغيط تقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا الهجوم الخسيس، مجدداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع الصومال حكومة وشعباً في مواجهة التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية وفي كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وكان رئيس منطقة جوبالاند الصومالية، أعلن اليوم أن حصيلة ضحايا الهجوم على الفندق الذي وقع مساء أمس بمدينة كيسمايو جنوب البلاد، ارتفع إلى 26 قتيلا، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف رئيس جوبالاند، أن مرشحين للانتخابات الإقليمية المقبلة قتلا في الهجوم الذي شنه مسلحون من "حركة الشباب"، مؤكدا أنه يوجد بين القتلى مواطنون من كينيا والولايات المتحدة وتنزانيا وبريطانيا.