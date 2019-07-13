كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن مفاجأة سارة، حيث صرح بأن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لجنيف، ولقاء مدير منظمة الصحة العالمية، أسفرت عن الاتفاق على بدء إجراءات منح مصر شهادة دولية في القضاء على فيروس سي.

وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هذه الشهادة بمثابة اعتراف دولي بنجاح مصر في علاج فيروس سي، كما تضمنت الزيارة دعم مصر في القضاء على الفيروس بالدول الإفريقية، طبقًا لمبادرة الرئيس السيسي علاج 100 مليون إفريقي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لولا دعم الرئيس السيسي، لما حدثت هذه الطفرة الصحية، المتمثلة في المبادرات الصحية وإعادة الثقة بين المواطن والدولة ممثلة في الوزارة، فيما يتعلق بتقديم الخدمة الطبية.

وأضاف: "نسعى للحفاظ على هذه الثقة وتحقيق أفضل خدمة صحية ممكنة، كواحدة من أهم عناصر بناء الإنسان".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدفعة الثانية من أطباء منظومة التأمين الصحي الشامل سافرت إلى إنجلترا للتدريب على المنظومة، حيث تشمل الدفعة 35 طبيبًا طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأردف، أنه جرى اختيار 100 طبيب للتدريب على منظومة طب الأسرة، لمدة أسبوع، في بريطانيا، حيث يتعرف المتدرب على منظومة التأمين الصحي بشكل عام، ونظم الإحالة والميكنة بشكل خاص: "نطبق النظام المطبق في إنجلترا وهو أفضل النظم للتأمين الصحي المطبقة عالميًا".

وأشار إلى أنه يُجرى تدريب الأطباء على الجانبين العلمي والأكاديمي، حيث أن الدفعة الأولى من محافظة بورسعيد والثانية من محافظة الإسماعيلية التي ستشهد تطبيق المنظومة.

وواصل: "جرى فتح أكثر من 67 ألف ملف أسرة داخل وحدات طب الأسرة العشرين في محافظة بورسعيد، في أقل من أسبوعين، خلال التشغيل التجريبي للمواطنين، وهو ما يدل على الاستجابة من المواطنين، حيث أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة في المنظومة وتوجهوا بالشكر لوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد".

وأردف، أنه تم إجراء 60 عملية جراحية دقيقة منذ انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، منها عمليات قسطرة قلبية وزراعة قرنية.