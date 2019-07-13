تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، من جهودها للقبض على عامل وعاطلين لاتهامهم بقتل شاب في منطقة الساحل، وتبين من التحريات أن سبب الجريمة هو خلافات سابقة بين الضحية والمتهمين.

كان مأمور قسم شرطة الساحل، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب على يد 3 أشخاص.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة موظف في العقد الثالث من عمره، وبعمل التحريات تبين قيام عامل وعاطلين بالتعدي على المجني عليه بأسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم، وانتهت بمقتل الضحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.