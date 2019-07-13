"التعليم العالي" تنفي التحاق طلاب المعاهد بالجامعات التكنولوجية من العام الجامعي الثالث

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صحة ما يتم تداوله بشأن التحاق طلاب المعاهد بالجامعات التكنولوجية من العام الجامعي الثالث.

وأكد الوزارة أن هذه مجرد شائعات عارية تمامًا من الصحة، وأن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة يتم بداية من العام الجامعي الأول، مشيرة إلى أن اختبارات القدرات شرط أساسي للالتحاق بهذه الجامعات.

وتهيب التعليم العالي، بأبنائها الطلاب عدم الالتفات إلى ما يتم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتطالبهم بالتأكد من المعلومات من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والحساب الرسمي على موقع الفيديو والصور "إنستجرام".