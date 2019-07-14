تحدث وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي، عن منع الحكومة القطرية له من السفر، على مدار 3 سنوات.

وكتب "النعيمي" عبر حسابه على فيس بوك، باللغتين العربية والإنجليزية: "‏مضى على منعي من السفر أكثر من 3 سنوات بدون سبب قانوني".

وأضاف: "وصدر حكم من الاستئناف بإلغاء منع السفر، ولم تطبق الحكومة حكما صادرا منها".

وتساءل "النعيمي": "ماذا أفعل؟ ليس خوف من الحكومة التي خائفه مني، هم خالفوا القانون، ومن حقي أن أخالف القانون لأطبق العدل".

وعرَّف "النعيمي" بموافقه الرافضة لسياسات النظام القطري.

وسبق أن أجرت "الوطن" حوار صحفيا مع "النعيمي" وجه خلاله انتقادات حادة لكل من النظام القطري وقناة الجزيرة، وهو الحوار الذي تم بعده منعه من السفر.