فوجئ أطباء مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد في الإسكندرية، صباح اليوم، للمرة الرابعة على التوالي، بهروب مريضة، تبلغ من العمر 25 عاماً، من داخل غرفتها بالمستشفى عقب تجهيز غرفة العمليات لها، حيث تم استدعاؤها من غرفتها لإجراء عملية استئصال أكبر ورم في بطنها، يصل وزنه إلى 50 كيلوجراما، إلا أنها كانت غير موجودة.

شعور الخوف من العملية وغرفة العمليات وحرمانها من الأمومة، كان سبباً رئيسياً في هروبها الدائم من المستشفى قبيل دقائق من بدء العملية، حيث غافلت الجميع وهربت كعادتها، وعلمت "الوطن" أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تهرب فيها نفس المريضة في الدقائق الأخيرة وقبيل إجراء عملية استئصال الورم الجراحية بوحدة جراحة الأورام بمستشفى الشاطبي الجامعي، خوفًا من إجراء العملية أو استئصال الرحم، الذي يحرمها من الأمومة نهائيا، فمنذ زوجها لم تنجب طفلاً بسبب هذا الورم.

وأوضحت المصادر أن الـ4 مرات التي هربت فيها الحالة جاءت على مدار عام كامل، حيث إن الحالة أتت لأول مرة قبل عام وفي بطنها الورم وزنه 25 كيلوجراما، تكون على المبيض وتضخم حجمه حتى وصل إلى الضعف نتيجة هروبها، حيث إنه لا يوجد سبب لتكوينه، فهو فطري التكوين، ولا يوجد له سبب طبي لظهوره وتضخم حجمه.

وعن حالة المريضة، كشفت مصدر داخل المستشفى، لـ"الوطن"، أن الحالة غابت في ظل عدم وجود نظام تمريضي وأمني وعلاجي وإداري وتأميني قوي، تلك الصغرة التي تعاني منها عدد من المستشفيات الجامعية، حيث إن الأمر أصبح اعتياديا، فغابت نظرات الدهشة والصدمة من عيون الأطباء، مؤكدة أن حالتها الصحية معرضة للخطر، فهي غير قادرة على تغذية نفسها من تناول الطعام، وتعجز عن إجراء عملية الإخراج بشكل طبيعي من عدم القدرة على التبول والتبرز.

وأكد أن الأطباء المعالجين للحالة يؤكدون أن الحالة تعاني من تضخم حجم الورم، في كل مرة تأتي المريضة إلى المستشفى، ولا بد من إجراء العملية بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى تجهيز طاقم الطبي والتخدير وغرفة العمليات إلا أنها هربت قبل دخولها بدقائق.