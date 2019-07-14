فيديو.. والد ضحية حمام سباحة المرج يكشف تفاصيل مصرع ابنه صعقا

كشف خالد مبروك، والد ضحية حمام سباحة المرج، تفاصيل واقعة وفاة نجله، قائلا إنه في بادئ الأمر تلقى نبأ وفاة ابنه غرقًا في حمام السباحة، ولكن عندما ذهب إلى المستشفى علم أنه توفى صعقًا بالكهرباء، فقام على الفور بتحرير محضر في قسم المرج.

وأضاف "مبروك"، أن حمام السباحة عبارة عن قطعة أرض تم عمل مسبح فيها من قبل أحد الأهالي، "وصاحب الحمام قاعد على الكرسي بره بيقطع التذكرة للأطفال وخلاص"، على حد قوله، موضحًا "أن النيابة عندما عاينت حمام السباحة، وجدته غير مطابق للمواصفات، ولا يوجد به أي فنيين أو مدربين".

وأشار والد ضحية حمام سباحة المرج، إلى أن التحريات وتحقيقات النيابة أكدت وفاة ابنه بالصعق الكهربائي، وليس غرقًا كما تم تبليغه، حيث كانت توجد ثلاجة بالقرب من حمام السياحة، قد تقتل جميع الأطفال الموجدين في الحمام إذا حدث أي ماس كهربائي.