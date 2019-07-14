أحمد السعدني ينتقد Face App: سرعتونا وقريفتونا

انتقد الفنان أحمد السعدني، استخدام رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتطبيق تحدي الشيخوخة "face app".

وكتب السعدني: "معملتش أي تحدي ولا تلج ولا كيكي ولا غطاء إزازة ولا عجز والأخير ده أسخف واحد فيهم، الحقيقة سرعتونا وقريفتونا، شكرا".

علق الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، على استخدام تطبيق "face app" بأن ذلك وراءه إحدى شركات مستحضرات التجميل.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية "dmc"، أن هذا النوع من الشركات يرغب في معرفة تخوفات المستخدمين من ظهور التجاعيد، وإلى ماذا يقود هذا الأمر.

وتابع أن أغلب هذه التطبيقات وسيلة ضمن سلسلة لتجميع البيانات، ومعرفة ما يرغب به المستخدمون أو السوق، مردفا: "مش مرتاحله".