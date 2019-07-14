أحمد السعدني ينتقد Face App: سرعتونا وقريفتونا

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الأزمة تتصاعد: «كهربا» يرحل عن الزمالك

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تغريم "فيسبوك" 5 مليارات دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين

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