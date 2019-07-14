أعلن مسؤولون أمريكيون انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 40 ألفاً من السُكَّان في مدينة نيويورك عقب اندلاع حريق، وذلك في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وأفاد مسؤولون في شركة "Con Edison" لخدمات الكهرباء أنَّهم يعملون على إعادة التيار إلى 43 ألفاً و500 شخص.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك أنَّ الحريق اندلع في شارعي "ويست 64" و"ويست إند"، وفقاً لوكالة أنباء "أسوشيتد بريس" الأمريكية.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقّف خدمات القطارات في مانهاتن وتعطّل المصاعد في ناطحات السحاب وتوقّف المترو عن العمل.

ويأتي حادث انقطاع التيار في ذكرى انقطاعه عن مدينة نيويورك عام 1977 الذي ترك معظم المدينة دون كهرباء.