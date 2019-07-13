يتجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى نيويورك لحضور مؤتمر للأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

كان سفير إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إنّ بلاده تريد الالتزام بالاتفاق النووي، شرط أن تفي كل الأطراف بالتزاماته.

وأكد المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندي، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ كبيرا بخروجها من الاتفاق النووي.

يشار إلى أن إيران تجاوزت، الاثنين الماضي، حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم، ودعت إيران الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي، بينما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ طهران تجاوزت نسبة 3.67% لتخصيب اليورانيوم، وأنّ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتجيتش، أمس، إنّ أعضاء الاتحاد قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب إلى أكثر من 3.67%، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، موضحة أنّها ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.