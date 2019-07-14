قال مسؤولون إن التيار الكهربائي بدأ في العودة إلى أجزاء من نيويورك ليلة السبت، حيث أعادت شركة ConEdison الخدمة الكهربائية في الجانب الغربي من مانهاتن.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو، إن عدد العملاء الذين يفتقرون إلى الطاقة قد ارتفع من 20.000 بعد بدء انقطاع التيار الكهربائي لأن المحولات استمرت في التعثر، وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إرسال الناس إلى التقاطعات لتوجيه حركة المرور، وحجز الناس مؤقتًا في القطارات والمصاعد، وفقا لـ"cnn".

وتم إلغاء عدد من العروض الفنية والحفلات بسبب انقطاع التيار وخروج الآلاف من الجمهور إلى الشوارع، ووفقا لمتحدث باسم قوات الدفاع الوطني كان رجال الإطفاء يستجيبون أيضًا لأشخاص محاصرين في المصاعد وسيارات المترو، ونصحت هيئة المترو الناس بالابتعاد عن خطوط المترو، ونصحتهم بركوب الحافلة.

وذكر مراسل "CNN"، إنه كان يشاهد أحد الأفلام عندما أظلمت السينما، وذهب إلى الخارج ورأى إشارات المرور قد انطفأت مع أضواء الشوارع، وأضاف إن حركة المرور كانت مزدحمة في التقاطعات لكنها لم تكن متوقفة.

ونشر حساب باسم "ساهد أبراهام" على موقع "تويتر" صورة من ميدان التايمز تظهر فيها بعض اللوحات الإلكترونية الشهيرة وهي مظلمة، ونشر حساب آخر صورة لرجل وهو يقوم بتنظيم المرور.