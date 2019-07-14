يفتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم، أعمال مؤتمر "الآفاق الرقمية في مجال التعليم الطبي"، ضمن أعمال مشروع الاتحاد الأوروبي "إرسموس بلاس" التي تعد جامعة أسيوط إحدى شركائه، بهدف تطوير التعليم الطبي بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى حمد مدير المشروع المختص بمصر والدول الأوروبية، إنّ المشروع يضم شركاء من مصر إلى جانب جامعة أسيوط، جامعتي الإسكندرية والمنوفية ووزارة الصحة، وشركاء الاتحاد الأوروبي، جامعات "ماركوني بإيطاليا، تيتو برومانيا، ووارسو في بولندا".

وأكد الدكتور مصطفى حمد وصول وفد للمشاركة في أعمال المؤتمر، والممتد على مدار يومي الأحد والإثنين، من جامعة ماركوني الإيطالية، والمختصة في أحد نظم التعليم من أنظمة رقمية، وحوسبة وتعليم إلكتروني وتعليم عن بعد، مشيرا إلى أنّ المشروع يختص بإنشاء درجات جديدة في مرحلة الدراسات العليا لخدمة مرضى الكبد وزراعته، سواء للمختصين بالعمل الطبي أو هيئة التمريض، إلى جانب دعم الجامعات المصرية مباشرةً بأجهزة طبية متخصصة في المجال بـ5 ملايين جنيه.

وأضاف الدكتور عصمت كحيلة منسق المشروع، أنّه من المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر غدا، أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والتمريض والصيدلة والطب البيطري، وطب الأسنان، ومعهد جنوب مصر للأورام، والتربية، والحاسبات والمعلومات، وكذلك كليات التربية، والهندسة والتربية النوعية والفنون الجميلة.