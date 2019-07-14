تستعرض "الوطن" استمرارًا لما تقدمه من خدمات متنوعة ويومية لقرائها، متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 14 يوليو على النحو التالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة نحو 18.64 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.51 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصري الخليجي نحو 4.52 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 20.74 جنيه للشراء و20.96 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 20.71 جنيه للشراء و20.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.