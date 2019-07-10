تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها، أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 10 يوليو، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك المشرق نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 18.53 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنكي عودة ومصر نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 20.63 جنيه للشراء و20.78 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم نحو 20.62 جنيه للشراء و20.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.51 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصري الخليجي نحو 4.52 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.