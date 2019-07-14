يفتتح اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، شارع 306 مشروع، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والذي يوفر فرص عمل للشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة.

وأكد السعيد، أن المشروع يعد الثاني على مستوى الجمهورية، ويقام على مساحة 2640 مترًا، وبه 32 وحدة، و5% منها لأصحاب القدرات الخاصة، وتم اختيار الشباب إلكترونيا، ووفقًا لعدة شروط منها حصول الشاب على مؤهل متوسط أو عالِ، وتم تأهيل هؤلاء الشباب من خلال تنظيم دورة الرخصة الدولية لريادة الأعمال "IBDL" لمدة 5 أيام.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تدريبهم على كيفية إدارة الأعمال وفق المناهج والأسس العلمية والإدارية وتحقيق الربح، وكيفية التعامل مع الجمهور وثقافة التعامل مع المشاكل وكيفية حلها.