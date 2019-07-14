أحبط رجال جمارك مطار برج العرب غرب الإسكندرية، اليوم، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم SV 331 القادمة من جدة، اشتبه مأموري الحركة ورئيس الوردية فس الراكب "J. ALAM"، بنغالي الجنسية، ويحمل حقيبتين سفر، وبمناظرة جواز سفره تبين كثرة سفره وتردده، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير الحقيبتين على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأموري الفحص، فتلاحظ وجود أجسام متماثلة.

وقرر أحمد الأزهري، مدير الجمرك، تكليف لجنة جمركية لتفتيش أمتعته حيث تبين وجود 8 أكياس بلاستيك مدون عليها من الخارج "وجبة خفيفة،" وتلاحظ اختلاف الأوزان بين الأكياس رغم أن الحجم واحد والمشمول واحد، وبفتح أحد الأكياس الكبيرة تبين وجود 210 عبوات أمبولات "Hepatitis B" مخبأة وموزعة بين طيات ملابسه بحقائبه، وقدرت التعويضات المستحقة بـ90 ألف جنيه.

قرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 36 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.