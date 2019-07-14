لقي مواطن مصرعه، وأصيب أربعة آخرين، من أسرة واحدة، بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة في الساحل الشمالي.

أخطر اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، اليوم، بالواقعة من شرطة النجدة، وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، ادعاء انقلاب سيارة أمام إحدى قرى الساحل الشمالي اتجاه مطروح، وهم: "مصطفى محمد حسن"، 10 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، و"محمد حسن أبوطامة"، 50 سنة، جثة هامدة، و"نجوى محمد أحمد خليل"، 45 سنة، مصابه باشتباة ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ وجرح رضي أعلى الرأس طوله 4 سم، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، و"كريم محمد حسن"، 13 سنة، استباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباة ما بعد الارتجاج، و"رضوى محمد حسن"، 14 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ واشتباة كسر بقاع الجمجمة، والحالة العامة غير مستقرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لتتولى التحقيق.