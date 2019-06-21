أصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "مطروح - إسكندرية".

تلقى اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بالطريق الساحلي لسيارة ملاكي وإصابة أربعة أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

والمصابون هم "داليا كمال كشك" 38 عاما، تامر رمضان مفتاح، 40 عاما، ياسين تامر رمضان، 8 سنوات، يوسف رمضان مفتاح، 14 عاما.

وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث وجارى المعاينة والفحص لمعرفة أسباب وملابسات وقوعه.