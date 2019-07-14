5 قواعد لقيد خريجي كليات الطب الأجنبية والخاصة

أعادت نقابة الأطباء تحذيرها وإنذارها لكل الطلاب وأولياء أمورهم قبل الالتحاق بكليات طب لا تنطبق عليها شروط التعليم والتدريب، مؤكّدة أنه لن يتم قيد خريجيها بالنقابة.

"الأطباء" تحذر من الالتحاق بكليات لا تنطبق عليها الشروط

وكانت النقابة العامة لأطباء مصر، أقرت في جمعيتها العمومية الأخيرة قواعد لقيد خريجي كليات الطب الأجنبية والخاصة بالنقابة كالتالي:

أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة عام 2019 (العام الدراسى الحالي 2018 – 2019) وما بعدها.

ج- لن يتم قيد خريجي كليات الطب التي تدرس بلا مستشفى جامعي في النقابة.

كما قرر مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه بتاريخ 16 فبراير 2019، عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفي جامعي ملكا خاصا للكلية وبعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات علي غرار المستشفيات الجامعية وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

أما الكليات التي بدأت الدراسة بها، أعطى المجلس لها فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بالقواعد السابقة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيها.